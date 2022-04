Un motociclista di 18 anni di Soleminis è stato ricoverato in gravi condizioni al Brotzu dopo un incidente sulla rotonda per Serdiana.

La moto per cause imprecisate si è scontrata con un'auto condotta da una donna di 55 anni di Serdiana, rimasta illesa.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Dolianova per i rilievi di legge e per accertare le eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto dopo le 13: immediato l'allarme con l'arrivo di una ambulanza del 118 che ha accompagnato il ferito in ospedale.

© Riproduzione riservata