Prima lo schianto sul muro a bordo dell’auto, poi la corsa verso l’ospedale di Sassari. Si trovano in rianimazione al Santissima Annunziata i due bambini rimasti feriti nell'incidente di questa notte a Escalaplano.

Stando a quanto ricostruito i due viaggiavano a bordo del veicolo con la madre e il compagno di lei quando la macchina – per cause ancora da accertare – si è schiantata contro il muro di un’abitazione. I piccoli, entrambi stranieri, di 7 e 12 anni, non sono in pericolo di vita ma nell’incidente hanno riportato fratture multiple e dovranno subire alcuni interventi. Ora sono seguiti dal servizio degli psicologi dell'Aou di Sassari.

Nel tragico schianto hanno perso la vita la madre Anna Isabella Fratellanza, 40enne, di origine colombiana e il compagno Silvio Pispisa, 57enne del paese. L’uomo, che viveva a Verona, era nell’Isola per trascorrere le ferie.

(Unioneonline/v.f.)

