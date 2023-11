Tornano le giornate ecologiche organizzate dall’Asd Podismo Sarroch: sabato, a partire dalle 8,30, i volontari ripuliranno la zona che dal Parco pubblico conduce al nuraghe Sa Domu 'e s'Orcu.

Al lavoro dei volontari, mercoledì prossimo si aggiungerà quello del personale della società De Vizia, che interverrà dall’area del nuraghe sino a quella de Su gattu aresti, per rimuovere dalle scarpate i rifiuti più pesanti come vecchi elettrodomestici, mobili, e tutti gli altri ingombranti abbandonati dagli incivili.

Giuseppe Scioni, presidente dell’Asd Podismo Sarroch, invita i cittadini ad unirsi alla giornata ecologica: «Sabato, dopo il concerto Muidas, organizzato dall’Officina delle idee, che si terrà all’alba davanti a Sa turri ‘e su scogliu, ci sarà un nuovo appuntamento ideato per dare il via alla bonifica di un’area di assoluto pregio come quella che ospita il nuraghe Sa domu e’ s’Orcu. Nei prossimi giorni, personale e mezzi della De Vizia rimuoveranno gli ingombranti, noi – armati di guanti e sacchi dell’immondizia – raccoglieremo tutto il resto».

