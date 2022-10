Triste epilogo della vicenda legata alla scomparsa di Ugo Spano: il 73enne di Sarroch, del quale si erano perse le tracce lunedì mattina, è stato trovato morto oggi, poco dopo mezzogiorno, nella zona che dal Parco pubblico conduce al nuraghe Sa domu e’ s’orcu.

Tutto il paese ha sperato sino all’ultimo in un miracolo, ma alla fine ogni sforzo della imponente macchina dei soccorsi messa in piedi per recuperare l’anziano scomparso è stata vana: il suo corpo privo di vita è stato ritrovato nelle campagne del paese. Non è ancora chiaro a quando risalga la morte del pensionato: a provocarla potrebbe essere stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Le ricerche del pensionato hanno coinvolto per due giorni i carabinieri della stazione di Sarroch, gli agenti della compagnia barracellare del paese e quelli della polizia locale, ma anche tanti volontari, che hanno battuto il territorio palmo a palmo senza sosta nel tentativo di riportarlo a casa sano e salvo.

© Riproduzione riservata