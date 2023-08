A Sarroch torna lo “Shark Max days”, il cartellone di appuntamenti sportivi e laboratori ludici dedicati ai più piccoli, organizzato per ricordare Massimiliano Schirru, il giovane morto nelle acque di Pula quattro anni fa durante una battuta di pesca in apnea. I genitori di Massimiliano, Deborah Gambino e William Schirru, in collaborazione con le associazioni sportive del paese, hanno predisposto una serie di appuntamenti dedicati a grandi e bambini.

Si parte sabato 26 agosto alle 17 nella Marina di Perd’e Sali, dove si terranno attività di ecologia marina, lezioni di disegno, e verrà presentato il libro e lo spettacolo teatrale “Berny e il giorno in cui salvò il suo mare”. Il giorno successivo, a partire dalle 9, al Parco Pubblico, spazio alla corsa per i più piccoli, organizzata in collaborazione con l’Asd Podismo Sarroch, le attività ludiche per i bambini, il sorteggio delle squadre del torneo di Dodgeball, il baratto dei giocattoli.

Alle 17 la festa si sposterà nel campo da calcio dello stadio comunale Mario Tiddia, dove si terrà il torneo di Dodgeball. Non solo sport e attività finalizzate a insegnare ai più piccoli l’importanza del rispetto del mare e dell’ambiente, ma anche tanta musica: il 31 agosto, in occasione della prima serata della Festa dei Giovani organizzata dall’associazione Giustizia & Libertà, ci sarà un appuntamento interamente dedicato al metal.

«Massimiliano aveva tante passioni, una di queste era la musica», racconta la madre, Deborah Gambino, «ecco perché il gruppo musicale dei The Dark Cannibal, formato dai suoi amici in suo onore, si è impegnato tanto per dare vita a una serata all’insegna del metal. Ogni anno organizziamo questi appuntamenti non solo per ricordarlo, ma anche per mantenere vive le sue passioni e le cose in cui credeva. A breve, per promuovere la cultura del rispetto del mare – in collaborazione con il Comune di Sarroch e la Saras – verranno messe a disposizione due borse di studio per istruire dei ragazzi che proprio nel campo della sicurezza in mare possano formarsi per creare una professione».

