Una buona adesione per la gara riservata agli adulti, tantissimi bambini di tutte le età che si sono divertiti a correre nella splendida cornice del parco Sa Punta: la prima edizione della ParCorrendo, organizzata in ricordo di Massimiliano Schirru dall’Asd Podismo Sarroch e dall’associazione Shark Smile con il patrocinio del Comune, è andata oltre le aspettative. Quella di ieri è stata soprattutto una giornata di festa, con lo sport che ha permesso ai cittadini di riscoprire la bellezza del parco che costeggia il mare, ripulito da cima a fondo per l’occasione dai runners e da tanti volontari.

La gara amatoriale di 5 km e la camminata ludica di 4 km si sono sviluppata lungo un percorso in cui sta nascendo una foresta, migliaia di alberelli messi a dimora lo scorso anno che trasformeranno la zona di Sa Punta in un immenso polmone verde. Giuseppe Scioni, presidente dell’Asd Podismo, è soddisfatto della prima edizione della manifestazione: “Siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare, grazie alla collaborazione di tante persone questa corsa, organizzata per esaltare i valori dello sport e dell’amicizia, ha avvicinato tantissimi bambini, che hanno trascorso una mattinata di puro divertimento. Puntiamo a far diventare questa gara all’interno degli Shark Max days un appuntamento fisso da ripetere anche negli anni a venire”. Soddisfatta anche Deborah Gambino, madre di Massimiliano e ideatrice insieme a William Schirru della serie di appuntamenti per ricordare il loro figlio: “Abbiamo dato vita a questi appuntamenti non come un momento di cordoglio, ma per esaltare attraverso lo sport e la musica quello in cui credeva Massimiliano.

La 4^edizione degli Shark Max non poteva concludersi in modo migliore”. Per il sindaco, Angelo Dessì, ParCorrendo ha avuto il merito di far scoprire anche alle persone arrivate da fuori il progetto di forestazione portato avanti dal Comune: “È stata una bellissima giornata sportiva, l’obiettivo che ci siamo posti insieme alle associazioni coinvolte è di far crescere questa manifestazione insieme ai nuovi alberelli piantati nell'ambito del progetto di riforestazione. I partecipanti hanno corso o passeggiato lungo i sentieri in cui campeggiano gli alberelli, in futuro lo faranno immersi in un bosco esteso”.

