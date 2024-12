Due pali dell’Enel pericolanti a causa del vento: la polizia locale di Sarroch chiude via Del Porto per ragioni di sicurezza.

Rami staccati in diverse strade, mastelli della raccolta differenziata trascinati dalle continue folate di maestrale, ma soprattutto due pali della corrente in procinto di cadere al suolo: è stata una mattina di lavoro intenso, per gli agenti della polizia locale.

I pali divelti dal vento si trovano proprio sulla linea di confine tra Sarroch e Villa San Pietro, costringeranno nelle prossime ore a deviare il percorso dei pullman di linea dell’Arst.

Per la sostituzione dei pali l’Enel sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica nella zona.

