Incidente senza conseguenze gravi sulla Statale 195, all’altezza del distributore di benzina Q8. L’episodio è accaduto intorno alle 16:30. Una Fiat Strada, con a bordo un uomo, si è ribaltata in seguito a uno scontro avvenuto con una Fiat 500, su cui viaggiavano due ragazze.

Nell’impatto ha avuto la peggio il primo veicolo, che si è ribaltato malamente invadendo la corsia di marcia. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Sarroch.

Stando alle prime ricostruzioni, le due auto uscivano dal benzinaio: la 500 stava facendo retromarcia sulla corsia di accelerazione e non ha fatto caso all’arrivo dell’altro veicolo. I conducenti sono rimasti illesi. Sull’accaduto proseguono le ricerche degli investigatori per accertare pienamente le cause.

