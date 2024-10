Hanno preso il via i lavori di riqualificazione della piazza Mercato: sino al termine degli interventi le bancarelle del settore non alimentare verranno allestite lungo via Al Mare. L’obiettivo dei lavori è quello di migliorare la sicurezza e l’accessibilità della piazza dove vengono ospitati i venditori ambulanti di abbigliamento e altra merce non alimentare. Per tutta la durata dei lavori l’intera area della piazza sarà inaccessibile al pubblico. Il sindaco, Angelo Dessì, illustra il piano degli interventi.

“I lavori consentiranno di rimuovere il muretto all’ingresso della piazza e di installare nuove panchine, verrà rifatta inoltre la scala laterale, e sarà posizionato un parapetto a protezione dei pedoni. Con gli interventi, inoltre, verranno ridisegnati i posteggi destinati alle bancarelle per garantire una gestione più efficiente degli spazi: nel quadro dei lavori è prevista anche la sistemazione dell’area parcheggi”. Il Comune ha trovato la soluzione per non perdere neppure una bancarella in seguito alla chiusura della piazza: “Durante i lavori – dice Dessì - il mercato del mercoledì sarà spostato temporaneamente lungo via al Mare, accanto all'area del settore alimentare, dove sono presenti i parcheggi. Questa misura è necessaria per permettere il normale svolgimento delle attività commerciali in sicurezza, senza interrompere il servizio per i cittadini”.

