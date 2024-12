Un assegno di merito per l’impegno profuso negli studi, una copia in regalo del “Piccolo Principe”, e una rappresentazione teatrale inspirata allo stesso racconto Antoine de Saint-Exupéry: il Comune di Sarroch ha premiato i neolaureati e diplomati del paese.

«Da tre anni - spiega la presidente del Consiglio comunale, Guendalina Vargiu - abbiamo deciso di creare un momento diverso per celebrare i traguardi dei giovani, adottando un approccio più vicino come istituzione e rafforzandone il legame. Con questa cerimonia abbiamo voluto dare risalto al percorso che hanno intrapreso e allo sforzo che hanno compiuto per raggiungere i propri obiettivi. Quest'anno, oltre alla pergamena, abbiamo donato loro una matita sostenibile, simbolo dei nuovi capitoli che scriveranno nel loro futuro, insieme a una copia de Il Piccolo Principe».

Ai ragazzi che hanno conseguito la borsa di studio è stata inoltre dedicata un’area di riforestazione nel progetto ForestaSa, un'area che potranno individuare in qualsiasi momento attraverso un QR Code.

