Via libera al bando per l’assegnazione delle concessioni di trenta posteggi per il mercato settimanale di Sarroch.

In seguito alla determina firmata il 23 dicembre dal responsabile dell’area amministrativa che si occupa del commercio, gli interessati potranno presentare domanda sino al 22 gennaio per ottenere uno dei posti nella piazza Mercato recentemente rimessa a nuovo dal Comune.

Sette sono i posteggi messi a disposizione per il settore alimentare, diciannove per abbigliamento e altre merci, due a testa per i produttori di prodotti agroalimentari e i truck food.

Possono partecipare al bando tutte le persone fisiche e giuridiche che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale in materia, e siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese abilitate all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollosarroch@pec.it.

© Riproduzione riservata