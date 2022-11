Incidente stradale nella notte sulla strada provinciale che da Sant'Andrea Frius porta a Senorbì.

Un giovane di 39 anni era alla guida di un'Alfa Romeo che per cause in via di accertamento è volata fuori strada: immediati i soccorsi lanciati da automobilisti di passaggio che a loro volta hanno informato il 118 e i carabinieri.

Sul posto con una ambulanza, i militari del Nucleo radiomobile di Dolianova e delle Stazioni di Senorbì e di Sant'Andrea Frius.

Il ferito è stato soccorso e accompagnato al Brotzu dove è stato ricoverato in osservazione. Ha riportato diverse ferite: per fortuna non corre pericolo di vita.

Le indagini sono coordinate dal capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia di Dolianova. Da accertare le cause dell'incidente: fra le ipotesi, un guasto meccanico dell'auto, un malore o un colpo di sonno del conducente.

Al momento risulta che non siano rimaste coinvolte altre macchine.

© Riproduzione riservata