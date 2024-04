A San Vito, dopo una breve chiusura per il posizionamento di alcuni giochi, riapre il parco di Piazza Cogoini. I nuovi giochi saranno inaugurati mercoledì 24 aprile alle ore 16. La piazza si trova in pieno centro e da alcuni anni - grazie ad una idea dell'amministrazione comunale - è diventata un punto di riferimento per i bambini e i loro genitori. I lavori sono durati circa due settimane.

I nuovi giochi sono di tipo “inclusivo”, in grado di essere utilizzati cioè anche da chi ha difficoltà motorie o di altro genere. “Invitiamo tutti i bambini e le bambine – ha detto il sindaco di San Vito Marco Antonio Siddi - a partecipare all’inaugurazione dei nuovi giochi”.

