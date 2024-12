Non solo giochi di tipo inclusivo, dedicati a tutti i bambini. Da pochi giorni a San Vito nella piazza Vittorio Cogoini (accesso da via Funtana Iri) sono state installate due panche-tavolo con gazebo. «Vogliamo cercare di soddisfare le esigenze dei bambini e dei loro accompagnatori che frequentano ogni giorno questa piazzetta», spiega il sindaco Marco Antonio Siddi, «offrendo loro una confortevole area per la merenda all’aperto”.

La piazza è adiacente all’edificio scolastico che ospita le scuole elementari. Da alcuni anni, grazie appunto alla sistemazione di diversi giochi da parte dell'amministrazione comunale, è diventata un punto di riferimento per i più piccoli e per i loro genitori. Da oggi sarà possibile anche sostare in comodità per una merenda.

