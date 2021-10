Denunciato e sanzionato perché guidava in stato di ebbrezza e senza avere con sé la patente. È la sorte toccata a un 43enne di San Vito che ieri è stato fermato dai carabinieri alla guida di una Citroen. Al controllo è apparso poco lucido e i militari lo hanno sottoposto ad accertamenti etilometrici ai quali è risultato positivo con un valore alcolemico pari a 2,85 grammi per litro alla prima prova, 3,03 alla seconda e 2,92 ad una terza e definitiva prova. Insomma guidava con un tasso alcolemico che si aggirava attorno a 6 volte il limite massimo consentito.

L’auto è stata sequestrata, mentre la patente non è stata ritirata in quanto l’uomo non l’aveva con sé. Da qui la sanzione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata