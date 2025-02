Un uomo di 62 anni residente a Quartucciu è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla strada a quattro corsie che conduce alla Statale 195 per Pula.

La Polizia locale di Cagliari ha accertato che il 62enne, alla guida della propria Opel Astra avrebbe perso il controllo dell’auto all’altezza di Sa Illetta. Il mezzo è uscito di strada.

Immediatamente è intervenuta un’ambulanza del 118: ha soccorso il conducente, che viaggiava da solo, ma a un primo esame la sua situazione non sembrava grave: pare infatti che fosse cosciente, gli è stato assegnato un codice giallo. Giunto al pronto soccorso del Brotzu, però, l’uomo è stato sottoposto ad alcuni esami ed è stato ricoverato con codice rosso.

A causa dell’incidente, il traffico sulla strada a quattro corsie, in direzione di Capoterra, ha subito rallentamenti.

