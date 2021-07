È stato rintracciato e soccorso il 60enne cagliaritano che ieri pomeriggio ha chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare di essersi perso nella fitta vegetazione della località Feraxi, territorio di Muravera. In mattinata aveva parcheggiato l’auto lungo la strada per Capo Ferrato per andare a pescare.

I carabinieri del Radiomobile di San Vito, insieme ai colleghi del posto fisso stagionale di Costa Rei, si sono messi sulle sue tracce e lo hanno ritrovato in località “Cala sa Figu”: era disteso a terra, senza forze e con leggere escoriazioni. Dopo essere stato dissetato, ha rifiutato le cure mediche: è stato riaccompagnato alla macchina per il rientro nella propria abitazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata