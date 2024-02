L’sms ricevuto dalla banca segnalava alcuni malfunzionamenti sul suo conto online. Così ha fornito le credenziali per risolvere il problema, scoprendo solo dopo che si trattava di una truffa. Nella trappola una 35enne di San Vito che ha visto sparire quasi 1200 euro in acquisti non autorizzati.

Nei guai un 35enne di Torre Annunziata, residente a Napoli, già noto per simili vicende, denunciato a piede libero dai Carabinieri della stazione locale per truffa e autoriciclaggio. L’uomo, con una serie di messaggi, è riuscito a farsi inviare i dati con i quali ha fatto acquisti online per un ammontare di quasi 1200 euro, 990 dei quali erano stati versati tramite circuito Western Union e poi ritirati personalmente in un'agenzia di Pompei.

I militari lo hanno identificato anche grazie al lavoro dei colleghi partenopei, con i quali hanno ricostruito la vicenda.

