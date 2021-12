È stato arrestato dai carabinieri il 25enne di Monserrato condannato a 2 anni e 4 mesi per rapina in concorso, episodio avvenuto il 14 gennaio 2020. Quel giorno, insieme a un 44enne e a un 21enne, aveva aggredito un 34enne quartese per impossessarsi del portafogli contenente 80 euro e documenti personali. L’episodio era avvenuto vicino alla fermata degli autobus di via Cesare Cabras.

Nel corso della rapina, la vittima era rimasta lievemente ferita e i tre aggressori era fuggiti a piedi. Alla loro identificazione i militari sono arrivati anche grazie ai filmati della videosorveglianza.

Il 25enne è stato portato alla casa circondariale di Uta.

