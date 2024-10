Sono tutte concentrate sull'esame delle immagini di diverse telecamere e su interrogatori in caserma le indagini dei carabinieri di Sestu per cercare di far luce sull'assalto all'Agenzia delle scommesse di via Cagliari.

I banditi sarebbero stati ripresi da alcune di queste telecamere. Avevano il volto coperto da passamontagna, ma qualcuno avrebbe averli comunque notati entrare nel locale e poi fuggire con un “bottino” di quasi 2.000 euro a bordo, pare, di alcuni motorini, gli stessi con cui sarebbero arrivati in via Cagliari.

Le indagini dei carabinieri, guidati dal maggiore Michele Cerri e dal luogotenente Riccardo Pirali, procedono nel riserbo. Non è da escludere comunque che i militari abbiano già in mano elementi per far luce sulla vicenda.

Il gestore del locale, Dino Deiana, ferito con il calcio di una pistola, si trova ancora in ospedale, ma da quanto si apprende le sue condizioni sono in miglioramento.

