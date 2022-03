Due 16enni domiciliati a Quartu sono stati arrestati dai carabinieri di Monserrato in quanto destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina in concorso. Entrambi sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza per minori di Quartucciu a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Tre giorni fa hanno rapinato quattro 15enni alla stazione San Gottardo di Monserrato: con la minaccia di gravi ripercussioni si sono fatti consegnare piccole somme di denaro che i ragazzini avevano con sé. A seguito della denuncia presentata dai genitori, i militari hanno effettuato le verifiche anche attraverso i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona arrivando a identificare i responsabili.

