Un 28enne di Selargius ai domiciliari è stato arrestato ieri dai carabinieri della locale Stazione perché deve espiare una pena residua di tre anni, un mese e tre giorni di reclusione in carcere per via di una rapina a mano armata commessa il 23 dicembre 2019 ai danni di un tabaccaio di Monserrato, in via del Redentore.

Il giovane dopo il colpo era scappato con un amico a bordo di un motorino, ma i due avevano avuto un incidente durante la fuga ed erano scappati abbandonando il mezzo per strada.

I carabinieri del Ris erano riusciti ad estrarre il Dna di uno dei malfattori da un passamontagna ritrovato in strada. Il motorino tempo dopo era stato venduto ad una terza persona che, sentita dagli investigatori, aveva raccontato chi gli avesse ceduto il mezzo.

Quindi i militari sono riusciti a ricostruire l'identità degli autori della rapina deferendoli alla Procura della Repubblica e arrestandoli successivamente. L'arrestato al termine delle formalità di rito e della notifica del provvedimento emesso nei suoi confronti è stato condotto nel carcere di Uta.

(Unioneonline/L)

