Raffica di controlli dai carabinieri della Compagnia di Cagliari, sul territorio di Pula, dalle 22 di ieri sino alle 4 di questa mattina.

Nel corso delle operazioni, che hanno interessato anche i militari di tutte le stazioni del circondario e del radiomobile di Via Nuoro, oltreché il concorso del Nas di Cagliari, sono state identificate complessivamente 30 persone e controllati 18 mezzi e 2 esercizi commerciali.

I carabinieri del reparto speciale hanno diffidato il titolare di un ristorante sulla statale 195 per non avere previsto il necessario elenco dei fornitori, mentre un barista di Pula ha ricevuto una sanzione in materia di alimenti pari a 2000 euro per mancate verifiche e informazioni sulla catena alimentare.

