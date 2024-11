Da un gesto semplice può nascere un grande sogno: piantare un albero per coltivare speranza e rinascita. Questo è lo spirito che venerdì 22 novembre animerà Esterzili durante la prima edizione della Festa dell’Albero, un appuntamento che vuole unire la comunità nel segno del rispetto per l’ambiente e dell’impegno collettivo per il futuro.

La giornata, organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Esterzili, il Cfva di Escalaplano, l’agenzia Forestas, l’Istituto scolastico locale e la Pro Civ S. Michele Esterzili Odv, coinvolgerà grandi e piccoli in un gesto dal valore profondo: piantare alberi, simboli di vita e di un domani più sostenibile.

La giornata inizierà alle 9 in piazza Sant’Ignazio: qui la comunità si riunirà per dare vita a un momento speciale fatto di gesti semplici ma dal valore inestimabile. Piantare un albero non è solo un atto concreto, è un modo per lasciare un segno tangibile, un impegno collettivo per un ambiente più sano e accogliente.

«Gli alberi che verranno piantati non saranno solo nuovi abitanti del territorio, ma testimoni di una comunità unita che sceglie di investire nel futuro», afferma Fabiola Melis, presidente della Pro Civ, «Ogni albero rappresenta una promessa. È un simbolo di vita, un dono che lasceremo ai nostri figli e un passo concreto per proteggere il nostro ambiente».

© Riproduzione riservata