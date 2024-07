Arriva un nuovo appuntamento sotto le stelle al giardino di Casa Piga: a intrattenere gli ospiti, sabato 20 luglio dalle 20 in via Delle More, 44 a Sant’Isidoro sarà la performance dalla cantautrice romana Nicoletta Salvi, in arte Menestrella Femminista.

Polistrumentista, performer, architetta, attivista, attraverso le sue canzoni porta il messaggio femminista nel mondo, accompagnata dal percussionista Antonio Merola.

Il progetto Menestrella Femminista nasce nel 2011, quando Nicoletta Salvi si accorge che la musica popolare, che suona e canta da anni, riflette la cultura dominante patriarcale della società italiana. Decide quindi di cambiarla, modificando i testi delle canzoni. Da lì nascono i suoi testi, ironici e strafottenti, che ribaltano la visione della realtà e trasportano in un mondo diverso, in cui i personaggi e le situazioni descritte dalla cultura tradizionale diventano nuove, femministe.

Il nome “Menestrella” le viene proposto durante una sua performance al Lady Fest, al quale ha partecipato nell’edizione romana del 2011. Dopo una prima sperimentazione sui testi Nicoletta si cimenta anche come autrice e compositrice e crea delle canzoni originali, in stile popolare, che propongono temi di approfondimento sul matriarcato e la visione femminile e femminista della realtà.

È necessario prenotare al 347 733 8427 (Michela) o al 338 362 3510 (Cesare) per garantire la propria presenza. L’evento, come di consueto, sarà accompagnato da una cena conviviale, dove ogni partecipante è invitato a portare una pietanza e una bevanda da condividere. In linea con l'impegno verso la sostenibilità ambientale, l'uso di stoviglie usa e getta è vietato, incoraggiando l'uso di stoviglie riutilizzabili. Questo approccio non solo promuove il rispetto per l'ambiente ma crea anche un'atmosfera di convivialità e scambio culturale.

© Riproduzione riservata