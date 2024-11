Una giornata per riflettere, ricordare e agire. È in corso al The Space Cinema di Quartucciu un incontro organizzato dalla polizia stradale della Sardegna con autorità e circa 400 studenti delle scuole superiori cagliaritane per celebrare la Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada. Presenti in sala anche i genitori e gli amici di Najibe Zaher.

L’iniziativa è il cuore di una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, arricchita dalla proiezione del docufilm “La vita salta”: dove le immagini forti e reali raccontano con toccante intensità le storie di chi ha perso tutto a causa di un incidente, trasformando il dolore in un potente monito.

«Sulla strada non si scherza e la vita è un bene prezioso», è il messaggio lanciato dagli uomini e dalle donne della polizia stradale, impegnati da anni in attività educative. Con il coinvolgimento dei giovani, l’obiettivo è creare consapevolezza sui comportamenti sbagliati che possono avere conseguenze tragiche.

La sicurezza stradale è una priorità anche a livello europeo, con il Piano d’Azione che mira a dimezzare le vittime entro il 2030 e azzerarle entro il 2050. Ma il cambiamento parte da tutti noi. Durante l’evento, un momento di raccoglimento ha ricordato non solo le vittime, ma anche gli agenti che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per la sicurezza di tutti.

Nel video il dirigente della Polizia stradale della Sardegna, Giovanni Marziano.

