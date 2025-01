Il Comune di Quartucciu ha aperto le candidature per la Commissione Mensa Scolastica per l’anno scolastico 2024/2025, con termine fissato al 28 gennaio 2025. L’invito è rivolto a tutti i genitori o tutori che hanno iscritto le proprie figlie e i propri figli al servizio mensa e che risultano essere in regola con i pagamenti. La partecipazione a questa Commissione offre l’opportunità di un coinvolgimento diretto nella gestione e nel monitoraggio di un servizio cruciale per la vita quotidiana degli studenti.

La Commissione, che rimarrà in carica fino alla conclusione dell’anno scolastico, sarà composta da un presidente, un vicepresidente e altri membri eletti. Ogni avente diritto potrà esprimere fino a tre preferenze durante le votazioni, che avranno luogo in una data che verrà comunicata dal Comune entro 15 giorni dalla chiusura delle candidature.

Le elezioni si svolgeranno nell’aula consiliare di via Giofra, ma per essere valide è necessario che partecipi almeno un terzo degli aventi diritto, che potranno votare personalmente o tramite delega. Questo processo elettivo non solo consente ai genitori di esercitare un diritto di partecipazione attiva, ma anche di contribuire concretamente a migliorare un servizio fondamentale per gli alunni, rafforzando il dialogo tra famiglie e istituzioni scolastiche.

