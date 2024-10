Si avvia alla conclusione il progetto quadriennale Lav(or)ando, sostenuto dalla Fondazione con il Sud e realizzato dalla cooperativa cagliaritana Elan per il recupero sociale di 24 detenuti impiegati nelle lavanderie industriali degli istituti di pena di Uta e Quartucciu.

Il prossimo 10 ottobre è prevista la visita, nella prima mattinata a Uta e successivamente a Quartucciu, dell’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca, che ha espresso il desiderio di conoscere da vicino la realtà di formazione e reinserimento lavorativo che Elan ha portato avanti in questi quattro anni di progetto.

Nel frattempo, nelle scorse settimane, in occasione del G7 del Lavoro e dell’Occupazione che si svolgeva a Cagliari, alla presenza dei dirigenti dei due istituti Marco Porcu e Giuseppina Pani, delle rappresentanti della cooperativa Elan Anna Tedde ed Elenia Carrus, si è svolta la visita del presidente nazionale della Fondazione con il Sud, una tra le più importanti fondazioni italiane impegnate nel sostegno a progetti con i detenuti, Stefano Consiglio che ha espresso sincero apprezzamento per il lavoro svolto. La mattinata è stata l’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori del progetto Lav(or)ando, ma anche per conoscere personalmente le persone detenute che hanno potuto accedere ai percorsi di formazione, crescita ed emancipazione professionale e al lavoro in lavanderia.

Tanti i temi affrontati durante la visita, dalla modalità di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro alla valutazione dei bisogni; dalle attività trattamentali e attività lavorative alla condivisione delle modalità di orientamento, selezione, tirocinio lavorativo, assunzione, partecipazione ai gruppi di osservazione e trattamento per le proposte di ammissione al lavoro esterno, ammissione ai benefici penitenziari e alle misure alternative; il lavoro all'esterno e le modalità di inserimento lavorativo (compresa la messa alla prova adulti e minori).





© Riproduzione riservata