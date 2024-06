Prosegue la guerra alle blatte nel territorio quartuccese. Dopo mesi di lamentele e reclami da parte delle cittadine e dei cittadini, in città arriva il quarto intervento programmato dalla Città Metropolitana di Cagliari che con un fitto calendario sta periodicamente intervenendo nelle aree maggiormente infestate di tutti i 17 comuni metropolitani.

Mercoledì 26 giugno il trattamento interesserà per tutta la mattina le zone maggiormente colpite dal fenomeno: via Rosselli, delle Serre, via Don Minzoni, via Siliqua, Via Cossu, Via Giave e via Guspini, in corrispondenza dei pozzetti stradali.

Due giorni dopo, il 28 giugno, invece, l’intervento interesserà: via Rossini, via Corelli, via Paganini, via Mascagni, via Monteverdi, via Bellini e via Puccini, sempre in corrispondenza dei pozzetti stradali.

Sarà la ditta Proservice su incarico appunto della Città Metropolitana a effettuare l’intervento: nell’avviso, pubblicato sull’albo pretorio, è stato chiesto ai residenti di non parcheggiare automezzi in corrispondenza dei pozzetti fognari per non ostacolare le operazioni, così come di riporre all’interno degli edifici eventuali elementi mobili presenti negli spazi esterni altri oggetti, erbe aromatiche o a uso alimentare, animali domestici.

Per richiedere l’intervento i quartuccesi devono presentare una segnalazione in Comune che farà da tramite con il servizio disinfestazioni.

