Fiamme tra i campi e terreni recintati lungo la vecchia Orientale sarda in territorio di Quartucciu all'altezza del parco giochi.

Il fuoco, divampato dopo mezzogiorno, ha raggiunto diversi terreni chiusi a rete metalliche e con abitazioni all'interno, tanto che i Vigili del fuoco, intervenuti verso le 12.30, hanno trovato difficoltà a raggiungere la zona più a rischio. Alcune strade sono ora impegnate per contenere i danni.

Sulla natura del rogo non si hanno ancora particolari. L'area interessata è di proprietà privata col fuoco che si è sviluppato all'altezza di via Delle More. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti e automobilisti in transito sulla vecchia Orientale. Sul posto anche i volontari del Nos di Quartu, il Masise e un elicottero antincendio decollato dalla base di Pula.

L’incendio, dopo ore, è stato domato. I Vigili del fuoco hanno raggiunto la zona interessata dalle lingue di fuoco con difficoltà, a causa delle recinzioni realizzate in alcuni terreni privati. La zona è stata messa in sicurezza, ora inizia la conta dei danni.

