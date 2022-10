Ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere minorile di Quartucciu ma per fortuna è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria.

Protagonista del drammatico episodio un diciasettenne di origine marocchina. A darne notizia è il segretario generale della Fns Cisl Sardegna, Giovanni Villa.

Stando al racconto del sindacalista, i poliziotti in servizio stavano effettuando la ronda quando si sono accorti che il ragazzo stava penzolando dal cappio di un lenzuolo legato alle sbarre della finestra della sua camera.

Immediata la chiamata al 118: i soccorritori sono intervenuti, ma non c’è stato bisogno di ricovero.

"Gli eroi silenziosi salvano l'ennesima vita all'interno di un istituto penitenziario", dice Villa, “non possiamo che congratularci con loro con la speranza che questi gesti non abbiano più a ripetersi. Il nostro lavoro ci porta a non abbassare mai l'attenzione e quindi a essere sempre vigili su quanto accade nelle sezioni detentive. I detenuti minori sono i più fragili e per ciò l'attenzione va decuplicata”.

(Unioneonline/EF)

