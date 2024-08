Domani, al Parco Sergio Atzeni in via Pertini, si tornerà a vivere la magia de “su bixinau” grazie alla manifestazione “Cene Colorate”, organizzato dall’assessorato alla Cultura nell’ambito del programma “Sere Colorate 2024”. A partire dalle 20:30, oltre 200 persone si riuniranno per ricreare l’atmosfera di un tempo, quando famiglie e amici si ritrovavano, dopo una giornata di lavoro, nei cortili delle case campidanesi e nei vicoli per condividere cibo, canti e racconti.

Il tema della serata è la celebrazione dei colori del gagliardetto del Comune: rosso, bianco, verde, blu, giallo e marrone. La maggior parte dei partecipanti ha scelto di vestire il bianco e il blu, rispettando così lo spirito cromatico dell'evento.

Ogni commensale dovrà portare con sé non solo cibo e bevande, ma anche stoviglie eleganti in vetro o ceramica, e tovaglie in tessuto. L’uso di plastica e carta è vietato, per mantenere fede all'eleganza e alla sostenibilità dell’iniziativa. Tavoli e sedie saranno forniti dal Comune, ma spetta ai partecipanti il compito di lasciare l’area pulita, riportando via tutti i rifiuti. Si potrà iniziare ad allestire a partire dalle 19.30, solo le auto autorizzate per scaricare e caricare il materiale – sono state richieste le targhe dei mezzi – potranno accede al parco.

L’assessora alla Cultura, Elisabetta Contini, sottolinea l'importanza di mantenere vivo lo spirito comunitario e il rispetto per l’ambiente: «Vogliamo che questa serata non sia solo un momento di festa, ma anche un'occasione per riscoprire il piacere di stare insieme e di prendersi cura del nostro territorio».

