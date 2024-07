Un nuovo appuntamento con la musica all’Orto Giardino di Mariposa de Cardu. ll Crogiuolo - centro di intervento teatrale - il 26 luglio alle 19 ha invitato a esibirsi “Il Coro Ensemble Sonorarmonia”, già vincitore del XXIV Concorso Nazionale di Musica G. Gabriel, nato nell'Istituto Comprensivo Satta Spano De Amicis di Cagliari sotto la guida della professoressa Sandra Ruggeri, e già vincitore del XXIV Concorso Nazionale di Musica G. Gabriel.

Il coro porta avanti il progetto di diffusione musicale per avvicinare sempre più giovani all'arte dei suoni ma anche per raccogliere fondi per la realizzazione del loro primo CD professionale. Il gruppo è composto da 47 ragazzi che frequentano le tre classi della secondaria di I grado.

La musica, l’orchestra, il coro sono realtà in grado di sublimare il meglio della persona, sono in grado di connetterla a sé stessa elevando le sue migliori doti umane appunto. Dietro l’attività strumentale e corale c’è un modo di stare insieme, di sostenere l’altro, di darsi un tempo ed un alternarsi anche nel respiro. C’è un modo di essere gruppo in maniera compatta e complice. È uno modo buono e bello di fare squadra, famiglia.

«La musica è cosa viva e dovrebbe dilagare. Non importa essere professionisti per provare gioia e auguro ai miei allievi di diventare giganti in questo mondo e che, con la loro musica, possano portare pace e bellezza», afferma Sandra Ruggeri, «un ringraziamento alla nostra dirigente scolastica Elisabeth Piras Trombi Abibatu per il valore e riconoscimento che dà a questo nostro prezioso percorso».

© Riproduzione riservata