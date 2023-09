Un supporto concreto alle famiglie meno abbienti che nasce dal germe della solidarietà. È il progetto portato avanti dall’organizzazione no profit Cittadinanzattiva Cagliari, che con il patrocinio del Comune di Quartu e della Regione, organizza per oggi una raccolta di materiale scolastico.

Il rientro a scuola è ormai prossimo e tante famiglie si stanno adoperando per acquistare il materiale necessario ai bambini e ai ragazzi per affrontare il nuovo anno. Non tutte però hanno le stesse possibilità economiche e tra queste c’è anche chi fatica ad arrivare a fine mese.

Con l’obiettivo di supportare queste famiglie e garantire quindi agli studenti quartesi un sereno rientro a scuola è stata avviata una raccolta solidale di materiale scolastico 2023. Coloro che vorranno partecipare all’iniziativa potranno poi depositare la merce di fronte al supermercato Carrefour, in via Marconi dove, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, saranno operativi i volontari di Cittadinanzattiva Cagliari e del Coordinamento Presidenti Consigli di Circolo e di Istituto della Sardegna.

Sarà preso in consegna tutto ciò che occorre per la scuola: dalla cancelleria (quaderni, penne, pennarelli, zaini, etc) all’attrezzatura per la didattica digitale (pen drive, mouse, webcam, etc), dall’abbigliamento (grembiuli, zaini e non solo) alle merendine sigillate e a lunga conservazione per la ricreazione. Ed eventualmente sarà possibile anche optare per una Giftcard.

Tutto il materiale raccolto sarà catalogato e destinato alle famiglie bisognose di Quartu. Verrà poi consegnato ai funzionari dell’assessorato ai Servizi Sociali.

