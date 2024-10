Lavori finiti e Palasport pronto per ospitare di nuovo partite e allenamenti come un tempo.

Dopo uno stop lungo oltre cinque anni, l’impianto sportivo di via Beethoven riaprirà alle società sportive. “A novembre”, assicurano gli assessori ai Lavori pubblici, Antonio Conti, e allo Sport Cinzia Carta, “finalmente restituiamo alla città e agli sportivi quartesi un impianto moderno e accogliente”.

Il restyling del Palazzetto è costato 1 milione di euro circa, risorse finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari che l’attuale amministrazione è riuscita a salvare in extremis. Insieme ai 400mila euro messi in campo dal Comune per dotare l’impianto di via Beethoven di condizionatori necessari per ospitare manifestazioni sportive anche durante l’estate e l’inverno. Una ristrutturazione generale: dal completamento e adeguamento degli impianti tecnologici alla manutenzione edilizia della palestra, comprese le travi in legno all’interno e delle scale esterne, gli spogliatoi e le tribune con più di mille posti per il pubblico.

La firma degli affidamenti da parte dei vertici del settore Sport del Comune è di questa mattina: spazio a pallacanestro, calcetto, ginnastica ritmica e basket in carrozzina. Una concessione a cinque che servirà a capire che tipo di gestione studiare per il futuro. Allenamenti durante la settimana, partite il sabato e la domenica. “E alcuni giorni all’anno saranno riservati per le grandi manifestazioni sportive”, dice l’assessora Carta.

© Riproduzione riservata