Gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno arrestato un uomo di 31 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante il controllo in casa dell’uomo, agli arresti domiciliari e che i poliziotti ritenevano gestisse un’attività di spaccio, gli agenti hanno scoperto la droga pronta per essere commercializzata.

Sequestrati, in particolare, 54 grammi di cocaina contenuti in 311 bustine termo-sigillate e 226 grammi di marijuana, frazionati in 132 in confezioni di cellophane, oltre ad un bilancino di precisione.

Il 31enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e portato a Uta .

© Riproduzione riservata