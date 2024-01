Sbarco di migranti nella spiaggia di S'Oru e Mari, sul litorale di Quartu, dove è stata recuperata una piccola imbarcazione con residui di cibo e una tanica di benzina.

Dei migranti al momento non è stata trovata traccia. A notare il natante, in buone condizioni, sono state alcune persone che percorrevano la spiaggia per una passeggiata.

Da qui l'allarme. I migranti dovrebbero essere tunisini.

