Un giovane cittadino originario del Kirghizistan è stato investito da un’auto mentre percorreva la via Marconi, in territorio di Quartu all'altezza di Is Pontis Paris.

Soccorso da automobilisti di passaggio, è stato poi accompagnato in codice giallo in ospedale per ferite non gravi: della vicenda si occupano i carabinieri di Quartu.

Sembra che il conducente della macchina non si sia fermato. Il giovane si stava recando al lavoro in bici.

