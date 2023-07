È previsto entro il mese di luglio l’avvio dei lavori per il terzo lotto di rifacimento delle strade di Quartu Sant’Elena – dopo la conclusione della gara -, interventi che riguardano 14 vie fra centro urbano e litorale: in totale 15 chilometri.

«Abbiamo provveduto all’apertura delle buste - spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Antonio Conti - Procederemo all’aggiudicazione provvisoria ed in assenza di ricorsi si provvederà alla consegna sotto riserve di legge. Contiamo di iniziare i lavori entro il mese di luglio». Un piccolo slittamento rispetto alla data inizialmente ipotizzata a giugno: «Ma si tratta in realtà di tempo pienamente ammortizzato: l’anno prossimo non si farà gara perché quella appena conclusa rientra nell’Accordo di programma Quadro triennale per la manutenzione di vie e strade cittadine e vale dunque due anni».

A breve quindi i lavori prenderanno il via in nove strade della città fra le quali la centralissima via Eligio Porcu, nel tratto da via Umberto I a via Merello, via Perra, via Foscolo, via Eleonora d’Arborea, via Bonaria, Via Trento, via Mameli, via Pola e via Mori, dove è previsto anche il rifacimento del pluviale centrale.

Nel litorale le vie principali interessate dai maggiori interventi saranno Via dei Mughetti, via dei Nasturzi, via Is Ammostus, via San Giovanni, oltre alla bretella davanti alla casa Cantoniera. Ma non si esclude, come già accaduto per i precedenti lotti, che nelle pieghe di eventuali ribassi possano essere incluse altre vie e altri lavori di manutenzione.

Ieri inoltre la Giunta ha approvato il DIP, Documento di indirizzo della progettazione, propedeutico al progetto di fattibilità per il ripristino delle barriere di sicurezza e delle bordure del Lungosaline in Viale Colombo, nel tratto da via Beethoven alla rotonda dell’ex Bussola. Un intervento da 80mila euro che, aggiungono gli amministratori, «rientra sempre all’interno della Manutenzione Straordinaria di strade, marciapiedi e arredi urbani che rimetterà a nuovo la “passerella” dei quartesi verso il mare. I lavori inizieranno in questo caso subito dopo settembre, per non intralciare la stagione turistica ormai iniziata», conclude Conti.

