Si è introdotto negli uffici dell’Asl di Quartu Sant’Elena, in via Turati, e ha forzato l’armadietto di un’infermiera, rubandole il portafogli. La 55enne, che si è resa conto del furto solo a fine turno, ha così bloccato la carta di credito.

Il ladro nel frattempo, sapendo che per piccoli importi (in genere 25 euro) non è richiesto il pin, ha fatto una serie di acquisti. I Carabinieri, dopo aver identificato i negozi nei quali era stata usato il bancomat, hanno controllato i filmati degli impianti di videosorveglianza. Sono così riusciti a risalire all’identità dell’autore del furto. Nei guai un 39enne del posto senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle Forze dell’ordine per diverse vicende giudiziarie.

L’uomo ha speso meno di €100 in poco tempo. Ne risponderà all'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata