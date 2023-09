Ladro seriale col vizio dei colpi in farmacia, smascherato dai carabinieri. Sotto accusa è finito un 42enne di Quartu.

L'indagato si sarebbe recato in due farmacie rubando nelle ore di apertura oggetti, profumi e altro materiale da banco per poi allontanarsi con la refurtiva in uno zaino.

I carabinieri lo hanno individuato seguendo anche le immagini delle telecamere e attraverso altri accertamenti: ad agire nelle farmacie di Piazza Sant'Elena e di via Danimarca sarebbe stata un’unica persona, ora indagata con rapporto girato alla Procura della repubblica.

Lo stesso è stato denunciato per ricettazione per avere usato un bancomat sottratto ad una dipendente della Asl a Quartu: il bancomat lo avrebbe utilizzato soprattutto per consumare al bar. I carabinieri passando al setaccio più di un esercizio commerciale hanno notato che a utilizzare la carta era sempre la stessa persona: la stessa denunciata per i furti in farmacia di prodotti di banco.

Con la vittima che ovviamente notava sul suo estratto conto i piccoli ammanchi. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri della stazione.

