Molentargius brucia ancora.

L’area verde, uno dei polmoni della Città Metropolitana, è nuovamente in balia delle fiamme, divampate a Quartu questo pomeriggio in un canneto – in località “Pixina Grimentu” –, a ridosso dello stagno Perda Longa.

Ad attirare l’attenzione di residenti e automobilisti una colonna di fumo nero che si levava dallo spazio, circa mezzo ettaro di erba e arbusti andati in cenere. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Cagliari e dal GAUF di Cagliari, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del Corpo Forestale. Sul posto 1 squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari e 3 di volontari delle associazioni di Quartu Sant'Elena.Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.20.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata