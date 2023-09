Furto in un negozio di prosciutti nella via Eligio Porcu a Quartu. I ladri sono riusciti e entrare nel locale alla ricerca di soldi, In cassa hanno trovato solo dieci euro e si sono allontanati senza portare via nient'altro.

Magra consolazione per il gestore ,visto che per entrare nel locale hanno danneggiato il vetro antisfondamento.

Si parla di danni per oltre 4mila euro col vetro finito in frantumi. Della vicenda si occupano i carabinieri della stazione e del Nucleo operativo di Quartu che stanno esaminando le immagini di una telecamere con l'obiettivo di risalire presto ai ladri.

