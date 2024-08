Giovanissimi, ragazzi e adulti, cittadini di tutte le età hanno popolato piazza IV Novembre in occasione della festa con musica e animazione realizzata nell’ambito delle iniziative programmate dal Comune per il mese di agosto e settembre, con l’obiettivo di restituirle quel ruolo di centro di aggregazione all’aperto che l’ha sempre caratterizzata.

Animazione, tattoo, body painting per bambini, ma anche musica. È cominciata così la serata programmata ieri dal Centro Socio-Educativo Intergenerazionale e dall’Educativa di Strada, attivi sul territorio comunale per volere dell’Amministrazione comunale e ormai realtà consolidata in città con un’attività costante portata avanti insieme all’Assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche Generazionali.

Tantissimi i bambini che hanno voluto partecipare, sempre più numerosi ogni volta che si ripete l’iniziativa. Ognuno con la sua bancarella hanno dato vita a un vero e proprio mercatino delle pulci, scambiandosi giochi tra loro e vendendoli ai cittadini incuriositi dal bel momento di socialità. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore ai Servizi sociale Camboni che ha parlato anche della rivitalizzazione della Piazza 4 Novembre, punto storico della città.

© Riproduzione riservata