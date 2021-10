Per essersi impossessate di quattro cartucce per stampante e aver tentato di uscire dal supermercato senza pagare, due donne sono state denunciate dal carabinieri del Radiomobile di Quartu Sant’Elena per furto aggravato in concorso.

La 61enne di Monserrato e la 37enne di Quartu, entrambe incensurate, hanno tentato il “colpo” al Carrefour ma sono state viste dagli addetti alla vigilanza che hanno chiesto l’intervento dei militari. La refurtiva, del valore di 85 euro, è stata restituita ai gestori del punto vendita.

Trattandosi di due incensurate i carabinieri non hanno ritenuto opportuno procedere all'arresto.

(Unioneonline/s.s.)

