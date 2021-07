Pauroso incidente stradale a Quartu Sant’Elena.

Per circostanze ancora da accertare due auto si sono scontrate in via Cimabue e in seguito all’urto una donna è rimasta ferita e incastrata nell’abitacolo.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari, che hanno estratto la donna, affidandola poi a un’ambulanza del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza.

In azione anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e ora dovranno chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

(Unioneonline/l.f.)

