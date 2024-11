Negli uffici dell’ex convento dei Cappuccini di Quartu, il sindaco Graziano Milia ha ricevuto stamattina il generale di Brigata Luigi Grasso, comandante dei carabinieri della Provincia di Cagliari. Una visita di cortesia ma anche un’occasione per conoscersi di persona e fare un quadro generale riguardo criticità e progetti della città di Quartu.

Assunto l’incarico di comandante provinciale di Cagliari lo scorso luglio, subentrando al generale Luca Corbellotti, l'alto ufficiale porta con sé un bagaglio di esperienze maturate in ruoli di grande responsabilità: già capo di Stato maggiore della Legione carabinieri Lombardia a Milano, capo della seconda divisione del secondo reparto della Dia a Roma, e precedentemente comandante provinciale dei carabinieri di Siracusa e di Rimini.

Fin dal suo insediamento, il generale Grasso ha evidenziato l’importanza di un’Arma dei carabinieri fortemente radicata nel sociale, vicina ai cittadini e alle comunità, sottolineando la volontà di operare in stretta collaborazione con le istituzioni e le altre forze di polizia. In occasione dell’incontro con il sindaco Milia, ha ribadito questa visione, perfettamente in linea con quella del primo cittadino di Quartu, impegnato fin dall’inizio del suo mandato nel miglioramento delle condizioni sociali della città.

«Una visita di cortesia piacevole e funzionale per scambiarci informazioni e ragionare insieme sulle criticità presenti in città. Ma anche un incontro utile a porre le basi per una collaborazione che interessa il presente ma guarda anche a future iniziative congiunte», ha dichiarato il sindaco Milia, che nell’occasione ha regalato al generale la spilletta con i quattro mori su sfondo bianco della bandiera sarda, contornati dal verde di quella quartese.

All’incontro hanno partecipato anche gli assessori comunali Antonio Conti e Tiziana Cogoni, il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu e il luogotenente Francesco Cantarelli, comandante della stazione della caserma cittadina.

© Riproduzione riservata