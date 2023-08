A Quartu due iniziative dedicate alle donne colpite da tumore al seno e con la malattia ora in fase di remissione.

In programma, ad agosto e settembre, un percorso e un laboratorio, che si svolgeranno in diverse giornate. Ritrovo il 22 e il 29 agosto, il 5 e il 12 settembre: ogni appuntamento avrà una durata di due ore e si terrà in gruppo, con un minimo di 8 e un massimo di 20 persone.

Il primo percorso è dedicato al benessere psicocorporeo e mindfulness. In esso verranno sperimentate le pratiche e le tecniche di benessere e rilassamento come vie per la costruzione della salute. Si terrà la mattina, dalle 10.45 alle 12.45.

Il secondo appuntamento è invece orientato verso l’espressione creativa e la scrittura delle emozioni e permetterà di prendere contatto con la ricchezza del mondo interiore, emozioni in primis, per poi elaborare vie creative per renderlo una risorsa di motivazione e azione salutare. Si svolgerà la sera, dalle 18.00 alle 20.00.

Il progetto è a cura della sede provinciale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e ha il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena. Obiettivo è contribuire al miglioramento della qualità di vita delle pazienti, fornendo informazione, formazione e supporto, incrementando i benefici degli altri interventi terapeutici e psicosociali, e contrastando nel contempo la dispersione di risorse.

I corsi si terranno all'Ex Convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari, con iscrizione obbligatoria. Per informazioni, anche tramite whatsapp, è possibile contattare l’organizzazione al numero 348 6016340.

Destinatari delle iniziative, oltre alle donne colpite da tumore, anche i loro familiari, partner o amici stretti.

