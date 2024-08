Una donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava la via Brigata Sassari a Quartu. La vittima è finita a terra e poi in ospedale per gli accertamenti. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale.

Per questi giorni lo stesso comandante della Polizia locale, il maggiore Antonello Angioni, ha disposto tutta una serie di servizi soprattutto sulle strade di maggior traffico destinato a intensificarsi sotto Ferragosto soprattutto sulle strade che portano alle seconde case e al mare dal Poetto, sino a Flumini, territorio di competenza.

Una presenza importante sul territorio assieme a quella assicurata dai carabinieri della stazione e del Nucleo operativo radiomobile e degli agenti del Commissariato soprattutto per il rispetto della segnaletica stradale e dei limiti di velocità.

© Riproduzione riservata