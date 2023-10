Sono iniziati i lavori per la riqualificazione della strada provinciale 15 nel tratto di circa 5 chilometri che va dall’intersezione con la via Nazionale a Maracalagonis, porta alla rotatoria di Sa Funtanedda, in territorio di Quartu dopo aver superato la rotonda di Gannì sulla vecchia Orientale.

Si tratta di una strada particolarmente trafficata che porta al Margine rosso e quindi al litorale.

I lavori, realizzati dalla Città metropolitana di Cagliari e finanziati con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un totale di 1 milione 918 mila euro, includeranno il rifacimento del fondo stradale, la pavimentazione in calcestruzzo delle banchine che consentirà il transito anche a ciclisti e pedoni, la risagomatura delle cunette, la manutenzione delle barriere stradali esistenti e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale su tutta la carreggiata.

“Un intervento atteso da tempo dai territori interessati, come noto riguarda un importante collegamento tra l’hinterland e il capoluogo, e attraverso questi lavori vogliamo migliorare la sicurezza, nonché ridurre i tempi di percorrenza, per i numerosi pendolari che ogni giorno utilizzano questa strada”, spiega il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris. “Contiamo di chiudere il cantiere entro la primavera del 2024”.





